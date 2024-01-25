ЖКХ

Количество рабочих бригад по догазификации увеличат в Островском районе

Глава Островского района Дмитрий Быстров вместе с вице-спикером Псковского областного Собрания Арменом Мнацаканяном и депутатом регионального парламента Андреем Михайловым провел рабочую встречу с новым руководителем компании «Газпром межрегионгаз Псков» Антоном Дымовым. Об этом Дмитрий Быстров сообщил в своем Telegram-канале.

«Обсудили актуальные вопросы по реализации программы догазификации в Островском районе. Антон Михайлович выступил с предложением увеличить число рабочих бригад. Поддерживаем такой подход, поскольку в конце прошло года темп работ по догазификации ощутимо упал, необходимо наверстывать и в строительстве сетей, и в подключении газа внутри участков»,- рассказал Дмитрий Быстров.

Еще один важный вопрос, на который в администрацию поступают обоснованные обращения, - восстановление благоустройства после проведения работ подрядчиками.

«Антон Дымов сказал, что этот вопрос у него будет на особом контроле. Договорились также синхронизировать графики проведения плановых дорожных ремонтов и производства земляных работ по догазификации», – добавил глава района.