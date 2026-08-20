Новые контейнеры для ТКО появились в пяти деревнях Дедовичского округа

Новые общественные контейнерные площадки для твердых коммунальных отходов появились в пяти деревнях Дедовичского муниципального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Экогрупп».
Изображение: ООО «Экогрупп»
Новые площадки появились в следующих населенных пунктах:
- Деревня Дирины Горки между домами 9 и 11, а также на повороте к дому 4;
- Деревня Кривец, дом 18;
- Деревня Плотишино, дом 1;
- Деревня Сорокино, улица Центральная, дом 25;
- Деревня Ямок, дом 10.
Актуальный график вывоза мусора в округе можно узнать на сайте регионального оператора.