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Новые контейнеры для ТКО появились в пяти деревнях Дедовичского округа

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Новые общественные контейнерные площадки для твердых коммунальных отходов появились в пяти деревнях Дедовичского муниципального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Экогрупп».

Изображение: ООО «Экогрупп»

Новые площадки появились в следующих населенных пунктах:

  • Деревня Дирины Горки между домами 9 и 11, а также на повороте к дому 4;
  • Деревня Кривец, дом 18; 
  • Деревня Плотишино, дом 1; 
  • Деревня Сорокино, улица Центральная, дом 25;
  • Деревня Ямок, дом 10.

Актуальный график вывоза мусора в округе можно узнать на сайте регионального оператора. 

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