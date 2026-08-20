Новые контейнеры для ТКО появились в пяти деревнях Дедовичского округа

Новые общественные контейнерные площадки для твердых коммунальных отходов появились в пяти деревнях Дедовичского муниципального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Экогрупп».

Изображение: ООО «Экогрупп»

Новые площадки появились в следующих населенных пунктах:

Деревня Дирины Горки между домами 9 и 11, а также на повороте к дому 4;

Деревня Кривец, дом 18;

Деревня Плотишино, дом 1;

Деревня Сорокино, улица Центральная, дом 25;

Деревня Ямок, дом 10.

Актуальный график вывоза мусора в округе можно узнать на сайте регионального оператора.