Начались строительные работы для догазификации псковской деревни Леоново

Началось строительство распределительных сетей общей протяженностью один километр для газификации деревни Леоново Псковского муниципального округа. Для надежного газоснабжения проектом предусмотрена установка пункта редуцирования газа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АО «Газпром газораспределение Псков».

Новые сети позволят газифицировать семь домовладений в деревне.

«Сейчас самое время подать заявку и присоединиться к программе. Все работы, в том числе и в рамках комплексных договоров, смогут быть выполнены оперативно, в полном объеме – газопровод построят до границ участка, а также выполнят строительство сетей в границах участков и подготовят домовладение к приему природного газ, что позволит значительно сократить сроки подключения домовладений», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.