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Начались строительные работы для догазификации псковской деревни Леоново

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Началось строительство распределительных сетей общей протяженностью один километр для газификации деревни Леоново Псковского муниципального округа. Для надежного газоснабжения проектом предусмотрена установка пункта редуцирования газа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АО «Газпром газораспределение Псков». 

Новые сети позволят газифицировать семь домовладений в деревне.

«Сейчас самое время подать заявку и присоединиться к программе. Все работы, в том числе и в рамках комплексных договоров, смогут быть выполнены оперативно, в полном объеме – газопровод построят до границ участка, а также выполнят строительство сетей в границах участков и подготовят домовладение к приему природного газ, что позволит значительно сократить сроки подключения домовладений», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.
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