ЖКХ

В псковской деревне Амосово введен в эксплуатацию газопровод

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод протяженностью 2,3 км и установили пункт редуцирования газа для подключения 30 домовладений в деревне Амосово Псковской области. Работы выполнены в рамках догазификации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Фото: «Газпром межрегионгаз Псков»

С жителями деревни заключены 26 договоров, первые домовладения подключены к сетевому газу.

«Для сокращения сроков подключения одновременно со строительством сетей до участка в рамках комплексных договоров выполнялись работы в границах участков и подготовка домовладений к приему газа. В настоящее время оперативно подключаем новых потребителей», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.