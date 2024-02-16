Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Академия Слуха» подарки 1+1
Псков кофейни и пекарни
Господин Рейтингомер
2024 вызовы и угрозы
Два хита псковской кухни
«Зенча-Псков» кто там?
профсоюзный дайджест-2023
 
 
 
ещё ЖКХ 16.02.2024 16:310 Елена Пилипенко о дифференцируемости тарифов на электроэнергию в Псковской области 17.02.2024 10:400 Сложная ситуция с водоснабжением сложилась в ряде населенных пунктов Новоржевского округа 16.02.2024 16:310 Елена Пилипенко о дифференцируемости тарифов на электроэнергию в Псковской области 15.02.2024 18:080 В псковской деревне Амосово введен в эксплуатацию газопровод 15.02.2024 12:551 Жителям Пскова назвали способы проверить достоверность квитанции за отопление 14.02.2024 16:081 Качество воды в Черехе значительно улучшилось – Наталья Федорова
 
 
 
Самое популярное 12.02.2024 14:096 Названа предположительная причина ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорском районе 13.02.2024 07:342 Ещё два ДТП с участием автобусов произошло в Псковской области 15.02.2024 07:000 С пятью погибшими военнослужащими простились в Псковской области 13.02.2024 16:233 Фатум или мистика «Провала»: пушкиногорцы строят догадки о причине ДТП с автобусом 12.02.2024 14:460 Трое детей находятся в реанимации после ДТП с автобусом в Пушкиногорском районе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Сложная ситуция с водоснабжением сложилась в ряде населенных пунктов Новоржевского округа

17.02.2024 10:40|ПсковКомментариев: 0

В ряде населенных пунктов сложилась сложная ситуация с водоснабжением. Об этом сообщила глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

«Услугу по водоснабжению оказывает муниципальное предприятие "Энергоресурс", за что получает платежи от населения. Жители имеют перед предприятием большие задолженности по платежам за воду. Погодные условия негативно повлияли на состояние всей нашей водопроводной сети. Многочисленные прорывы, выход из строя оборудования, нехватка специалистов, отсутствие в муниципальном предприятии технической документации, позволяющей точно определять место нахождения водопроводных труб», - написала она.

Все вопросы и заявки, поступающие в ЕДДС, отрабатываются и находятся на постоянном контроле. Специалисты муниципального предприятия работают. «В очередной раз выражаю благодарность Денису Тулябаеву и всем его помощникам за работу», - уточнила Любовь Трифонова.

Администрация округа предоставила для устранения проблем необходимые водяные насосы в деревни Стехново, Губкино, Высокое, Макарово. Сейчас решается вопрос по приобретению насоса для улицы Германа, где остро стоит вопрос с напором воды.

«В социальных сетях поступает много обращений и обсуждений по поводу сложившейся ситуации. Повторюсь и очень прошу, все, у кого есть проблемы с водоснабжением, могут обратиться в ЕДДС по тел.2-17-12, представиться и указать адрес, по которому возникла проблема. Уважаемые жители Санкт-Петербурга, Твери, Сыктывкара, фейковые личности и т.д.! Не нагнетайте ситуацию среди жителей округа! Наша вода вам точно не нужна, и родственников на наших территориях у вас скорее всего нет. Хотите помочь - приезжайте, вакансий в округе достаточно, будем рады хорошим специалистам. Ещё раз приносим жителям извинения за неудобства, возникшие с отсутствием воды. Спасибо за понимание и терпение!» - заключила она.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Празднуете ли вы День святого Валентина?
В опросе приняло участие 365 человек
17.02.2024, 11:200 Псковская семья отпраздновала бриллиантовую свадьбу 17.02.2024, 11:000 Стали известны победители регионального турнира среди команд школ-интернатов Псковской области 17.02.2024, 10:400 Сложная ситуция с водоснабжением сложилась в ряде населенных пунктов Новоржевского округа 17.02.2024, 10:200 Стоматолог назвал болезни, о которых может говорить налет на языке
17.02.2024, 10:000 Крокодилы в Великой, проклятый дом и дыхание Гремячки — почему экскурсия по мистическому Пскову вошла в число лучших 17.02.2024, 09:400 День российских студенческих отрядов отмечают 17 февраля 17.02.2024, 09:200 «АвтоВАЗ» планирует запустить в производство сразу три новые модели 17.02.2024, 09:000 Адресное информирование жителей о предстоящих выборах стартовало в Псковской области
16.02.2024, 22:555 Дмитрий Марков сыграл фотографа в невышедшем эпизоде «Жены Чайковского» 16.02.2024, 22:391 Самолет из Москвы смог приземлиться в Пскове с третьего раза 16.02.2024, 22:020 Упаковывать борщ для отправки в посылке учили псковичей  16.02.2024, 22:000 Конкурс фотографий на тему «Моя спортивная зима» пройдет в Пскове
16.02.2024, 21:521 Историю Шлиссельбургского десанта вспоминали в штабе общественной поддержки в Пскове 16.02.2024, 21:400 Псковские полицейские изъяли две пятитысячные банкноты с признаками подделки 16.02.2024, 21:210 Циклон «Рикса» несет ледяные дожди и метели в Псковскую область 16.02.2024, 21:200 Сборы по джиу-джитсу с участием призеров России и мира состоятся в Пскове
16.02.2024, 21:110 Олега Тинькова признали иноагентом 16.02.2024, 21:001 Газеты в Псковской области в январе подорожали на 4,6% 16.02.2024, 20:420 Жителя Дедовичского района оштрафовали за избиение знакомой 16.02.2024, 20:400 Набиуллина допустила снижение ключевой ставки во II полугодии 2024 года
16.02.2024, 20:220 Известный псковский фотограф Дмитрий Марков умер на 42-м году жизни 16.02.2024, 20:200 В Псковской области фиктивно зарегистрировали восьмерых иностранцев 16.02.2024, 20:000 Кофе после приема пищи может оказать негативное влияние на состояние организма, заявила диетолог 16.02.2024, 19:530 Волков добыли охотники в Пыталовском округе и Великолукском районе
16.02.2024, 19:400 Производство промышленных труб расширилось в Псковской области 16.02.2024, 19:360 Воспитанники псковской «Бригантины» представят область на первенстве СЗФО по волейболу 16.02.2024, 19:290 Комитет по культуре заплатит за нарушение авторских прав на снимок Замковой горы в Себеже 16.02.2024, 19:200 Футболиста «Спартака» объявили в международный розыск
16.02.2024, 19:180 Следователи рассказали псковским школьникам об опасностях в Интернете 16.02.2024, 19:090 Выпуск тревел-шоу «Поехали» о Псковской области выйдет в эфир 17 февраля 16.02.2024, 19:000 Профессиональная подготовка слушателей завершилась в Псковском филиале университета ФСИН 16.02.2024, 18:580 135 банкнот долларов США в нижнем белье пытались вывезти из РФ через границу в Псковской области
16.02.2024, 18:450 Псковские кадровые специалисты провели профориентационные мероприятия на стенде Минтруда РФ 16.02.2024, 18:360 Мероприятия на Кургане Дружбы предлагают финансировать из бюджета Союзного государства 16.02.2024, 18:270 Житель Пскова ответит за попытку украсть продукты почти на 32 тысячи рублей 16.02.2024, 18:200 Ярмарка мастеров и выступления на кольце ждут посетителей псковского «Акваполиса»
16.02.2024, 18:150 Музей-усадьба Ковалевской станет одной из точек научно-популярных маршрутов 16.02.2024, 18:050 Президентские выборы. Три большие разницы 16.02.2024, 18:020 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 16 февраля 16.02.2024, 18:000 Сотрудников лицензионно-разрешительной работы Росгвардии поздравили в Пскове
16.02.2024, 17:441 Заведующую детсадом в Пскове подозревают в мошенничестве 16.02.2024, 17:400 Анальгин в Псковской области подорожал на 7,6% 16.02.2024, 17:290 Псковский губернатор предостерег Запад от территориальных претензий к России 16.02.2024, 17:280 Сотрудница куньинского поста скорой помощи травмировалась в результате ДТП
16.02.2024, 17:270 Пскович пытался заказать интимные услуги и стал жертвой мошенников 16.02.2024, 17:160 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня об эквадорских бананах 16.02.2024, 17:090 Псковскую область на Кубке России по зимнему плаванию представят 17 спортсменов 16.02.2024, 17:010 До +6 градусов прогреется воздух в Псковской области 17 февраля
16.02.2024, 16:460 Заслуженный артист России Александр Либ: Я не любил играть со сверстниками в детстве 16.02.2024, 16:310 Елена Пилипенко о дифференцируемости тарифов на электроэнергию в Псковской области 16.02.2024, 16:301 Денис Иванов: Комплекс для фиксации незаконной парковки в зеленой зоне появится в Пскове 16.02.2024, 16:140 «Чай втроем»: Александр Либ о мечте, любви к гастролям и черном вороне. ВИДЕО
16.02.2024, 16:010 Шпионы, погони, перестрелки, любовь и политические интриги: Wink.ru представил все эпизоды сериала «ГДР» 16 февраля 16.02.2024, 15:491 Услуги по рытью могилы в Псковской области стали дороже на 23% 16.02.2024, 15:390 Псковичи проиграли команде «Кристалл-Константиновское» на футбольном турнире в Петербурге 16.02.2024, 15:331 Цены на томаты, огурцы и капусту взлетели в Псковской области
16.02.2024, 15:270 Премьеру спектакля «Влюбленные» представит Псковский театр драмы 8 марта 16.02.2024, 15:221 Александр Либ: В 6 лет почувствовал, что я Робертино Лорети 16.02.2024, 15:180 Мирное развитие, деньги регионам и сокращение чиновников: псковичи узнали о программе кандидата в президенты от «Новых людей» 16.02.2024, 15:110 «Хайпожоры»: Запрет треш-стриминга и раскол между псковскими политэмигрантами и оставшимися. ВИДЕО
16.02.2024, 15:031 Сотрудник частной охранной организации умер на работе в Пскове 16.02.2024, 14:530 Новый глава соцкомитета, медаль директору ППК и приватизация аптеки 16.02.2024, 14:430 Еще два муниципалитета Псковской и Витебской областей договорились о приграничном сотрудничестве 16.02.2024, 14:280 Умер Алексей Навальный
16.02.2024, 14:250 Около 300 спортсменов примут участие в финале КЭС-баскета по СЗФО в Пскове 16.02.2024, 14:190 Алеся Михачева: ДЭГ повысит явку на выборах за счет молодежи 16.02.2024, 14:011 Зал спортивных единоборств «Отечество» открылся в Пскове 16.02.2024, 13:371 Михаил Ведерников - о сотрудничестве с Витебской областью: Мы объединены одними ценностями, понимаем друг друга с полуслова
16.02.2024, 13:330 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых 16.02.2024, 13:274 Школьные страдания 16.02.2024, 13:120 В день именин Гейченко Пушкинский заповедник открыл в Беларуси выставку «Завет внуку» 16.02.2024, 12:590 Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем»: Александр Либ о мечте, любви к гастролям и черном вороне
16.02.2024, 12:490 Александр Козловский провел прием граждан в Штабе общественной поддержки в Пскове 16.02.2024, 12:470 Пенсию по возрасту в 2024 году можно оформить за несколько часов 16.02.2024, 12:321 Минпромторг пригрозил ритейлерам регулированием продаж газет при отказе от их реализации 16.02.2024, 12:290 Региональное отделение Союза машиностроителей России и Торгово-промышленная палата Псковской области договорились о сотрудничестве
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru