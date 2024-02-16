ЖКХ

Сложная ситуция с водоснабжением сложилась в ряде населенных пунктов Новоржевского округа

В ряде населенных пунктов сложилась сложная ситуация с водоснабжением. Об этом сообщила глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

«Услугу по водоснабжению оказывает муниципальное предприятие "Энергоресурс", за что получает платежи от населения. Жители имеют перед предприятием большие задолженности по платежам за воду. Погодные условия негативно повлияли на состояние всей нашей водопроводной сети. Многочисленные прорывы, выход из строя оборудования, нехватка специалистов, отсутствие в муниципальном предприятии технической документации, позволяющей точно определять место нахождения водопроводных труб», - написала она.

Все вопросы и заявки, поступающие в ЕДДС, отрабатываются и находятся на постоянном контроле. Специалисты муниципального предприятия работают. «В очередной раз выражаю благодарность Денису Тулябаеву и всем его помощникам за работу», - уточнила Любовь Трифонова.

Администрация округа предоставила для устранения проблем необходимые водяные насосы в деревни Стехново, Губкино, Высокое, Макарово. Сейчас решается вопрос по приобретению насоса для улицы Германа, где остро стоит вопрос с напором воды.

«В социальных сетях поступает много обращений и обсуждений по поводу сложившейся ситуации. Повторюсь и очень прошу, все, у кого есть проблемы с водоснабжением, могут обратиться в ЕДДС по тел.2-17-12, представиться и указать адрес, по которому возникла проблема. Уважаемые жители Санкт-Петербурга, Твери, Сыктывкара, фейковые личности и т.д.! Не нагнетайте ситуацию среди жителей округа! Наша вода вам точно не нужна, и родственников на наших территориях у вас скорее всего нет. Хотите помочь - приезжайте, вакансий в округе достаточно, будем рады хорошим специалистам. Ещё раз приносим жителям извинения за неудобства, возникшие с отсутствием воды. Спасибо за понимание и терпение!» - заключила она.