ЖКХ

Сергей Грахов: С псковской городской свалкой вопрос закрыт

С псковской городской свалкой вопрос закрыт, она рекультивирована, заявил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в ходе парламентского часа на очередной сессии Псковского областного Собрания 23 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Псковская городская свалка рекультивирована, работы завершены. В прошлом году даже успели засеять там траву. Сейчас подрядчик ждет, и если она не взойдет, по гарантии траву досеют. Поэтому мы можем заявить, что с псковской городской свалкой вопрос закрыт, свалка является рекультивированной», - сказал Сергей Грахов.

Он напомнил, что вопрос с обращением с ТКО в Псковской области не стоит на месте, в настоящее время идет строительство экотехнопарка. Объект обеспечит сортировку всего объема отходов, образующихся на территории Псковской области, утилизацию 50% отходов.