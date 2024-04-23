ЖКХ

Александр Котов: Ситуация с вывозом ТКО кардинально не улучшилась

После мусорного коллапса в начале 2024 года и вмешательства губернатора Псковской области Михаила Ведерникова ситуация с вывозом ТКО в Псковской области кардинально не улучшилась. Об этом заявил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в ходе парламентского часа на очередной сессии 23 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«После вмешательства губернатора ситуация изменилась, но кардинально – нет. У нас до сих пор есть адреса, где нарушаются сроки вывоза ТКО, крупногабаритный мусор вообще не вывозится, контейнерные площадки в ужасном состоянии. Контейнеры с дырявыми днищами, без колес, мусор сыпется», - рассказал о проблеме Александр Котов.

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в ответ заметил, что на все обращения оперативно реагируют, профильный комитет находится с регоператором на постоянной связи. Когда происходят вопиющие случаи, подключаются правоохранительные органы и региональному оператору выписывают штрафы в соответствии с законодательством.