Александр Котов: Ситуация с вывозом ТКО кардинально не улучшилась

После мусорного коллапса в начале 2024 года и вмешательства губернатора Псковской области Михаила Ведерникова ситуация с вывозом ТКО в Псковской области кардинально не улучшилась. Об этом заявил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в ходе парламентского часа на очередной сессии 23 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в ответ заметил, что на все обращения оперативно реагируют, профильный комитет находится с регоператором на постоянной связи. Когда происходят вопиющие случаи, подключаются правоохранительные органы и региональному оператору выписывают штрафы в соответствии с законодательством.