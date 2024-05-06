ЖКХ

Многоквартирный дом по улице Завеличенской в Пскове подключили к газоснабжению

Многоквартирный дом по улице Завеличенской, 24 в Пскове подключили к газоснабжению. На данный момент все земельные работы завершены, оборудование установлено, пройдены все необходимые проверки. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в управляющей компании «Новый квартал».

Фото: УК «Новый квартал»

Газораспределительная организация уже осуществила подключение.

«Поздравляем собственников с пуском голубого топлива! А также благодарим сотрудников АО "Газпром газораспределение Псков" за оперативную и качественную работу. В настоящее время ведётся работа по заключению договоров на техническое обслуживание газового оборудования с собственниками. Отметим, договор на внутриквартирное обслуживание должны заключать собственники, на внутридомовое - управляющая компания», - рассказали в УК.