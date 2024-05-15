ЖКХ

«Газпром газораспределение Псков» завершил отопительный сезон без технологических нарушений на сетях

В Псковской области официально закончился отопительный сезон. Специалисты компании «Газпром газораспределение Псков» обеспечили бесперебойную и безаварийную поставку газа потребителям в осенне-зимний период, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Пик нагрузок на газораспределительные сети пройден без технологических нарушений в работе оборудования, что позволило обеспечить надежное газоснабжение жителей региона, крупных промышленных предприятий и социально значимых объектов.

Для бесперебойного газоснабжения потребителей Псковской области были выполнены работы по диагностированию газораспределительных сетей в зоне ответственности предприятия:

• 19,60 км подземных газопроводов,

• 4 пунктов редуцирования газа,

• 99,16 км газопроводов на герметичность и изоляцию,

• обследование подводных переходов протяженностью 0,36 км,

• проведено техническое обслуживание 1 759 единиц запорной арматуры распределительных газопроводов,

• отлажена работа 74 шкафных регуляторных пунктов,

• 35 газорегуляторных пунктов,

• окрашено 5,18 км газопроводов.

«За прошедший отопительный сезон не зарегистрировано технологических нарушений в работе газораспределительных сетей. В первую очередь, это обусловлено качественной подготовкой системы газоснабжения к зиме, которую специалисты компании провели на высоком уровне и в установленные сроки», - отметила заместитель генерального директора - главный инженер АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова.