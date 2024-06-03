ЖКХ

Систему электроснабжения капитально отремонтировали в многоквартирном доме в Печорах

В многоквартирном доме №15А на улице Мелиораторов в Печорах выполнили и приняли работы по капитальному ремонту системы электроснабжения в рамках мероприятий краткосрочного плана капитального ремонта на 2024 год. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального Фонда капремонта, это двухэтажный жилой дом 1982 года постройки и общей площадью 710,20 кв. м.

Фотографии: Фонд капитального ремонта Псковской области

Работы выполнила подрядная организация ООО «Электротренд». В рамках мероприятий по капитальному ремонту системы электроснабжения выполнен демонтаж старой электропроводки, установлено вводное распределительное устройство, выполнена замена электрических щитов вместе с заменой оборудования, проложена кабельнесущая система вместе с новыми электрическими кабелями.

Также в местах общего пользования установлены новые светильники с выключателями, предусмотрено аварийное освещение. Выполнено заземление системы электроснабжения, проведены пусконаладочные работы.

В 2019 году региональный оператор выполнил в этом доме работы по капитальному ремонту крыши.