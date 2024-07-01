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ЖКХ

Михаил Ведерников назвал проблемные точки по вывозу мусора

02.07.2024 01:32|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обновил оперативную информацию по ситуации с мусором в Пскове и Псковском районе. 

«За выходные вывезли 800 тонн отходов. Полигоны открыты, машины принимают», - написал глава региона в своем Telegram-канале вечером 1 июля. 

По его словам, работа идет активно.

«Тем не менее, остались и проблемные точки – это Торошинская волость (там должны навести порядок завтра), а также Завеличье, Запсковье и Родина. Потом будем заниматься крупногабаритным мусором – сейчас в приоритете коммунальные отходы», - пояснил губернатор.

Он также отметил, что «машины работают и днем и ночью, чтобы как можно быстрее навести порядок».

«А благодаря содействию ППК «РЭО» активно помогает техника из Москвы и Смоленской области (спасибо большое коллегам за содействие!). Обращаю ваше внимание, что для ускорения процесса вы можете дать соответствующую информацию по номеру 122. Это касается не только Пскова и Псковского района: например, приходил сигнал из Ротово Печорского района – там мусор уберут завтра после обеда. По нашим новым мусоровозам необходимые документы будут к середине недели, после чего они выйдут на маршруты», - заверил Михаил Ведерников. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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