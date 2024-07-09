ЖКХ

План по вывозу ТКО и КГО из Пскова и Псковского района перевыполнили за последние сутки

За прошедшие сутки план по вывозу ТКО и КГО из Пскова и Псковского района перевыполнили – вывезли 320 тонн против 317 расчётных. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

«По муниципалитетам: провели ряд совещаний с главами районов и округов – алгоритмы перехода с одного регоператора на другого до всех доведены и разъяснены. Подключены все необходимые ресурсы, чтобы юридические моменты решались максимально оперативно. Логистику местами придётся выстраивать заново, но рассчитываем, что процесс займёт не более 2 недель», – рассказал Михаил Ведерников.

Параллельно продолжается разбирательство с виновниками сложившейся ситуации. На объекте «Спецтранском» отделом по борьбе с экономическими преступлениями УМВД России по Псковской области в рамках уголовного дела проводились следственные мероприятия.

«А мы продолжаем работу. План на сегодня по Пскову и району – 340 тонн ТКО и КГО. На линии 42 машины», – добавил губернатор.