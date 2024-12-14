ЖКХ

Дмитрий Быстров прокомментировал распространение фейков вокруг модернизации сетей в Острове-3

Распространение информационных вбросов вокруг модернизации коммунальной инфраструктуры в Острове-3 может быть провокацией от недоброжелателей. Такое мнение в программе «Обратный отсчет» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) выразил глава Островского района Дмитрий Быстров.

«Иногда жители скидывают фотографии, но некоторые из них, например, летние или осенние, с зеленой тропой. Это вызывает недоумение. Такое информационное заволакивание ситуации явно имеет свои цели», — отметил он.

Дмитрий Быстров подчеркнул, что местные власти внимательно проверяют каждое обращение.

«Если кто-то действительно лежит на трубах, у нас три организации работают, и их начальники, естественно, знают своих работников. Если работник действительно без дела, я уверен, что будет наказание», — уточнил глава района.

Также Дмитрий Быстров отметил, что в последнее время появились вбросы о происшествиях, таких как падение животных и детей в люки.

«Кто-то начинает дискредитировать ситуацию. Я не исключаю, что это может быть частью провокаций от наших врагов с соседней республики», — заявил он.

В конце своего выступления Дмитрий Быстров заверил жителей: «Мы доведём начатое дело до конца. Все наши усилия направлены на благо жителей и военнослужащих, проживающих на территории военной части в Острове-3».