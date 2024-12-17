ЖКХ

Александр Братчиков предложил ООО «Экогрупп» провести встречу с «управляйками»

Обращение с отходами на территории Псковской области, в том числе с твердыми коммунальными отходами, обсудили на заседании комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике 18 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание

Проект постановления разработан в целях приведения государственной программы Псковской области «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Псковской области» в соответствие с указом президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», законом области от 28 декабря 2023 года № 2444-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Председатель комитета по бюджету, финансистам и налоговой политике Александр Братчиков уточнил, как изменится тариф на вывоз ТКО для жителей Псковской области, когда экотехнопарк на территории Палкинского района введут в эксплуатацию. Также депутаты подняли вопрос о вероятности повторения новогоднего «мусорного коллапса».

«Безусловно, он вырастет, но за счет субсидий население этого не ощутит. У нас все в порядке, техники и сотрудников достаточно. Подобных ситуаций не предвидится», – ответил руководитель комитета по строительству и ЖКХ Ксения Григорьева.

Она уточнила, что ввод в эксплуатацию экотехнопарка в Палкинском районе планируется в первом квартале 2025 года.

Кроме того, Александр Братчиков поднял вопрос взаимодействия и разделения обязанностей между регоператором и управляющими компаниями. Он предложил собраться представителям «Экогрупп» и управляющих компаний города Пскова для разъяснения этих вопросов.

«К нам часто обращаются управляющие компании с вопросами об их области ответственности, они не понимают, почему они должны снова приобретать новые контейнеры. Почему не подходят старые. Конкретизировать график вывоза ТКО по городу. Он есть, но мы получаем множество обращений от управляющих организаций, что он не соблюдается. Предлагаю вам провести встречу, наш комитет может ее инициировать», – сказал Александр Братчиков.