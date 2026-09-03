Энергоснабжение на территории Псковской области восстановлено

Энергоснабжение полностью восстановили на территории Псковской области, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

В ведомстве напомнили, что при неожиданном отключении света следует отключить все электроприборы от сети и использовать альтернативные источники освещения (фонари, светодиодные лампы или свечи). Это поможет избежать скачков напряжения при возобновлении подачи электричества. Если отключение продлится долго, могут понадобиться запасы питьевой воды и продуктов, не требующих приготовления.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно нужно звонить по номеру вызова пожарной охраны «101» или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Напомним, ранее по Псковской области зафиксировали множественные отключения электроснабжения после прохождения циклона «Приска».