 
ЖКХ

В доме переселенцев из аварийного жилья в Новосокольниках ликвидировали затопление 

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Последствия аварии в системе горячего водоснабжения оперативно ликвидировали в многоквартирном доме №28 по улице Матросова в Новосокольниках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Новосокольнического муниципального округа.

Фото здесь и далее: администрация Новосокольнического муниципального округа

Сообщается, что дом был построен в 2025 году для расселения аварийного жилья в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», который сейчас продолжает свою работу как национальный проект «Инфраструктура для жизни». Причиной инцидента стал излом резьбы на полипропиленовом угловом соединении в одной из квартир.

Бдительность соседей и оперативное обращение к диспетчеру ЕДДС (телефон: 8‑81144‑23806, служба работает круглосуточно) позволили минимизировать последствия затопления. Сотрудники коммунальных служб быстро локализовали аварию, перекрыли подачу воды и заменили повреждённый участок трубы.

Тем не менее от прорыва пострадали три квартиры. В жилых помещениях были зафиксированы повреждения отделки, дверных блоков и напольных покрытий. ️Глава округа Виктор Новиков взял ситуацию под личный контроль. Для объективной оценки ущерба проведены два комиссионных обследования пострадавших квартир: первичное - сразу после аварии и повторное - через неделю.

Жильцам, чьи квартиры требуют проведения ремонтно-восстановительных работ, предложено временное жилье из маневренного жилищного фонда. Также администрация направила подрядной организации требование о проведении полного анализа состояния запорной арматуры во всем жилом фонде. Кроме того, разрабатываются дополнительные меры по усилению контроля над инженерными сетями.

Важную роль в оперативном решении проблемы сыграло обращение через QR‑код, размещенный на доме. Этот инструмент позволяет гражданам оставлять отзывы о качестве функционирования объектов национальных проектов, уточнили в администрации. 

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