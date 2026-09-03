 
ЖКХ

На обеспечение жителей гдовского Смуравьево горячей водой подрядчику дали 10 дней

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В деревне Смуравьево Гдовского муниципального округа продолжаются работы по ремонту теплотрассы. В течение 10 дней подрядчик должен будет обеспечить жителей горячей водой, или с ним расторгнут контракт. Об этом в Мах сообщила глава округа Вера Алексеева.

«Ситуация не простая. Срок выполнения работ истек 31 августа. С подрядчиком неоднократно проводились рабочие встречи, велась претензионная работа. Сегодня на рабочем совещании было принято решение о расторжении контракта, если в 10-дневный срок в кранах жителей поселка не появится горячая вода», - сообщила Вера Алексеева.

Она пообещала в ежедневном режиме информировать граждан о происходящем на объекте.

 

«На объекте работало шесть человек, две единицы техники, выполнялись работы по демонтажу труб. Этот день стал доказательством, что работать можно быстро и качественно», - добавила глава округа.

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