ЖКХ

Котельную на улице Инженерной в Пскове будут ремонтировать в три этапа

В котельной на улице Инженерной в Пскове необходимо заменить три котла, ремонт разделят на три этапа, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в эфире передачи «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102,6 FM).

«В следующем году, я думаю, будут интересные, хорошие объекты. В том числе коммунальная инфраструктура, дорожная инфраструктура. Объекты критической инфраструктуры будут реконструированы - котельные, одна котельная на Маргелова. Сейчас конкурсные процедуры завершаются по реконструкции котельной на Запсковье, там необходимо заменить три котла. Сейчас в торгах первый этап из трех, соответственно. Уже определен победитель, сейчас в стадии заключения контракта. Поэтому работы будет хватать всегда», - отметил градоначальник.

Федеральные средства, которые будут использованы для ремонта, скоро поступят в бюджет, отметил он.

«В данном случае для нас хорошо, что помогает правительство области. Федеральное правительство, конечно, очень много средств выделяет. И за это хочется тоже сказать большое спасибо, что верят, что мы оправдываем ожидания. И новые объекты у нас появляются, такие как котельная. Конечно, федеральные финансовые средства еще сейчас в пути, но надеюсь, что в ближайшие дни, буквально со дня на день, придут, и, собственно, эта проблема будет решена. Поэтому будет год лучше или хуже - год покажет. Всегда есть трудности, но я всегда говорю, что надо смотреть с оптимизмом, искать положительное во всех аспектах нашей жизни и работы», - добавил Борис Елкин.

Смотрите также Реконструкцию котельной №18 в Пскове планируют завершить осенью