ЖКХ

Реконструкцию котельной №18 в Пскове планируют завершить осенью

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников совместно с главой города Пскова Борисом Елкиным 18 декабря посетил котельную №18 на улице Генерала Маргелова, где в настоящее время осуществляется реконструкция с установкой нового водогрейного котла, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Котельная №18 функционирует в единой сети с котельными №1 и №20, образуя единый теплоснабжающий комплекс, который обеспечивает теплом и горячим водоснабжением около 75 000 жителей города Пскова, включая районы Дальнего Завеличья, микрорайоны в деревнях Борисовичи и Родина, микрорайон Военный городок и объекты 76-й дивизии.

Глава города Пскова Борис Елкин отметил важность планомерной работы по реализации контракта. Планируется завершить его в ноябре 2025 года. Он подчеркнул, что на данный момент ведутся пусконаладочные работы, и подрядчику уже даны указания работать с опережением графика и учесть возможные дополнительные средства.

Борис Елкин уточнил, что часть финансирования будет переведена в этом году, а оставшиеся средства будут выделены для завершения работ в следующем году. Он акцентировал внимание на необходимости завершить пусконаладочные работы в межотопительный период летом, чтобы система была готова к полноценному запуску в сентябре.

«Наша задача — обеспечить бесперебойную работу системы с самого начала отопительного сезона», — добавил глава города.

Представитель подрядчика на вопрос губернатора о наличии проблемных моментов ответил отрицательно.

«Нет, сложностей нет, если есть какие-то рабочие моменты, все в рабочем порядке решаем. Все идем по графику, даже чуть с опережением», - отметил подрядчик.

Напомним, в настоящее время на котельной №18 реализуется проект «Подключение к системе теплоснабжения объектов жилищного фонда и социальной инфраструктуры в микрорайоне «Борисовичи»: «Реконструкция существующей котельной №18 с устройством нового водогрейного котла по адресу: город Псков, улица Генерала Маргелова».

Проектом предусматривается установка дополнительного водогрейного котла КВГМ-10 с тепловой производительностью 10Гкал/ч и дополнительного сетевого насоса Д630-90 производительностью 630 м3/ч, что позволит увеличить производительность котельной до 55 Гкал/ч.

Выполнение мероприятий с увеличением мощности котельной №18 позволит перераспределить тепловую нагрузку котельной №1 и котельной №20 на котельную №18, представится возможность подключения новых строящихся жилых домов и социальных объектов микрорайона «Борисовичи».