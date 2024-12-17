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Реконструкция котельной №18 в Пскове позволит подключить к теплу порядка 20 домов

Порядка 20 домов в микрорайоне Борисовичи можно будет подключить к теплу после установки третьего котла в котельной на улице Генерала Маргелова в Пскове. Об этом сообщил директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов, подводя итоги года в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102.6 FM).

«Лет пять назад мы пришли к выводу, что развивать дальше микрорайон Борисовичи невозможно, не позволяет ограничение по мощности котельных и по сетевому хозяйству. Трубы были проложены меньшего диаметра. И чтобы пустить тепло в район новостроек, нужно менять трубы с меньшего диаметра на больший. Мы два года ходили по разным кабинетам и говорили, что мы подошли к краю, и чтобы развиваться дальне, нужно что-то делать», - поделился Игорь Максимов.

К счастью, из городского и областного бюджета были выделены почти 300 млн рублей, и эта задача начала решаться, продолжил директор ПТС.

«В этом году мы поменяли диаметр сетей на улице Шестака и Рокоссовского. А теперь будет устанавливаться третий котел в котельной на улице Генерала Маргелова. Я думаю, что к лету эту работу в полом объеме завершат, и мы сможем подавать еще больше мощности - это примерно 20 домов. Также у органов власти есть планы строить там школу и поликлинику», - рассказал директор предприятия.

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В эксплуатацию котел будет введен к осени 2025 года.

Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект радио «ПЛН FM», в котором известные политики, руководители органов государственной власти и местного самоуправления, общественные лидеры, деятели культуры и представители других сфер подводят итоги уходящего года.