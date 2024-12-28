ЖКХ

Более 1200 деревьев с ЛЭП убрали псковские энергетики после циклона «Чарли»

В Псковской области энергетики убрали 1275 деревьев с линий электропередач после циклона «Чарли». Об этом сообщили «Россети Северо-Запад» в своём Telegram-канале.

«Продолжаем восстанавливать сеть», - сообщили в организации.

Циклон «Чарли» принес в Псковскую область не только снег, но и массовые отключения. Более 19 тысяч человек в регионе в воскресенье остались без электроснабжения. Наибольшее количество отключений приходится на Стругокрасненский, Плюсский, Псковский, Гдовский, Порховский и Печорский муниципалитеты. К устранению последствий непогоды подключены все службы, включая МЧС, аварийные бригады, дорожников. К вечеру воскресенья подключили было подключено почти 5 тыяч человек от общего числа. Решением Штаба электросетевого комплекса ПАО «Россети Северо-Запад» дополнительно было направлено 10 бригад из других субъектов.

Напомним, в ликивидации последствий циклона «Чарли» было задействовано 99 бригад.