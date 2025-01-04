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Последствия циклона «Чарли» ликвидируют псковские энергетики

В Псковской области энергетики ликвидируют последствия циклона «Чарли», сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

Видео: Михаил Платонов

В Псковском филиале «Россети Северо-Запад» действует особый режим. Мобилизованы все силы и средства. На смене 99 бригад. Также в северные районы Псковской области направлены специалисты из соседних регионов.

Чтобы добраться к местам повреждений, энергетики расчищают дороги и трассы ЛЭП от сугробов и поваленных деревьев. Специалисты продолжают круглосуточно работать до полной ликвидации последствий стихии.

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«Россети Северо-Запад» обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.