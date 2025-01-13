ЖКХ

Энергообеспечение восстановили в 71 населенном пункте Псковской области

Энергетикам удалось восстановить энергообеспечение в 71 населенном пункте Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram-канал

В результате непогоды, обрушившейся на Псковскую область, без электричества остались порядка 10 тысяч человек.

Михаил Ведерников сообщил, что над восстановлением линий работает 74 бригады (293 человека) с учётом прибывших из других регионов. Все усилия направлены на скорейшее восстановление электроснабжения.

Напомним, ранее более 1200 деревьев с ЛЭП убрали псковские энергетики после циклона «Чарли».