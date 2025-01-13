ЖКХ

«Россети Северо-Запад» восстановили 3 тысячи км ЛЭП в Псковской области после циклона «Чарли»

Специалисты компании «Россети Северо-Запад» провели работы по восстановлению 3000 километров линий электропередачи в Псковской области после мощного снегопада, вызванного циклоном «Чарли». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Видео: «Россети Северо-Запад»

Энергетики возобновили работу 146 линий электропередачи и 2916 трансформаторных подстанций.

В Псковском филиале «Россети Северо-Запад» сохраняется особый режим. Специалисты продолжают круглосуточный труд, чтобы полностью ликвидировать последствия стихии, подчеркнули в компании.

На смену заступила 121 бригада, задействовано 146 единиц техники. Сегодня в регионе ожидается ухудшение погодных условий: дождь, мокрый снег и гололед.

«"Россети Северо-Запад" обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение», - говорится в сообщении.

Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по круглосуточному бесплатному телефону компании «Россети»: 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).

Напомним, ранее количество жителей, оставшихся без электроснабжения после снежного циклона «Чарли» в Псковской области, снизилось до 7 тысяч человек.