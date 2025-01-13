Общество

Число людей без электроснабжения в Псковской области снизилось до 7 тысяч человек

Количество жителей, оставшихся без электроснабжения после снежного циклона «Чарли» в Псковской области, снизилось до 7 тысяч человек. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram-канал

«Конечно, на погоду никто повлиять не может. Но энергосеть мы делаем устойчивее – с этого года началась реализация программы повышения её надёжности», - сообщил губернатор.

В целях ликвидации последствий снежного циклона «Чарли» в Псковской области специалисты увеличили группировку сил и средств. Дополнительно было привлечено 32 бригады из соседних регионов, в результате чего на данный момент задействовано 121 бригада и 146 единиц техники. Псковский филиал работает в особом режиме.