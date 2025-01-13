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ЖКХ

В Стругокрасненском округе 115 населённых пунктов остались без электричества после циклона «Чарли»

14.01.2025 13:36|ПсковКомментариев: 0

В Стругокрасненском муниципальном округе специалисты энергетических компаний активно восстанавливают электроснабжение. Из-за аварии без электричества остались 115 населённых пунктов. Об этом сообщил глава Стругокрасненского муниципального округа Александр Волков в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Волков / Telegram-канал

Энергетики работают в сложных условиях, но делают всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество жителям округа.

«Обращаюсь ко всем гражданам с просьбой проявить терпение и понимание в данной ситуации. Мы делаем всё возможное, чтобы как можно скорее вернуть вам привычный комфорт», - рассказал Александр Волков. 

Телефоны оперативных служб:

  • единый круглосуточный бесплатный телефон компании «Россети» — 8-800-220-0-220; телефон 122;

  • единая дежурно-диспетчерская служба — +7 (81132) 51-700.

Напомним, ранее специалисты компании «Россети Северо-Запад» провели работы по восстановлению 3000 километров линий электропередачи в Псковской области после мощного снегопада, вызванного циклоном «Чарли».

Теги: #циклон
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Последствия снежного циклона «Чарли» в Псковской области В Стругокрасненском округе 115 населённых пунктов остались без электричества после циклона «Чарли» «Россети Северо-Запад» восстановили 3 тысячи км ЛЭП в Псковской области после циклона «Чарли» Мемориальный комплекс в гдовской деревне Самолва временно недоступен для посещения Число людей без электроснабжения в Псковской области снизилось до 7 тысяч человек Фотофакт: Линии электропередачи оборвало в псковской деревне Уграда Для ликвидации последствий циклона «Чарли» в Псковскую область привлекли дополнительные бригады Более 180 тысяч кубометров снега вывезли с путей РЖД в СЗФО после циклона «Чарли» Энергообеспечение восстановили в 71 населенном пункте Псковской области Снегопад в Псковской области: красота и её последствия Почти две тысячи километров линий электропередачи восстановили в Псковской области После циклона «Чарли» в Псковском районе без электричества остаются 33 населенных пункта Более 1200 деревьев с ЛЭП убрали псковские энергетики после циклона «Чарли» Последствия циклона «Чарли» ликвидируют псковские энергетики Псковские энергетики готовы к неблагоприятным погодным условиям Мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 12 января
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