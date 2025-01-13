ЖКХ

В Стругокрасненском округе 115 населённых пунктов остались без электричества после циклона «Чарли»

В Стругокрасненском муниципальном округе специалисты энергетических компаний активно восстанавливают электроснабжение. Из-за аварии без электричества остались 115 населённых пунктов. Об этом сообщил глава Стругокрасненского муниципального округа Александр Волков в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Волков / Telegram-канал

Энергетики работают в сложных условиях, но делают всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество жителям округа.

«Обращаюсь ко всем гражданам с просьбой проявить терпение и понимание в данной ситуации. Мы делаем всё возможное, чтобы как можно скорее вернуть вам привычный комфорт», - рассказал Александр Волков.

Телефоны оперативных служб:

единый круглосуточный бесплатный телефон компании «Россети» — 8-800-220-0-220; телефон 122;

единая дежурно-диспетчерская служба — +7 (81132) 51-700.

Напомним, ранее специалисты компании «Россети Северо-Запад» провели работы по восстановлению 3000 километров линий электропередачи в Псковской области после мощного снегопада, вызванного циклоном «Чарли».