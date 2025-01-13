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Почти тонну воды доставили в плюсскую деревню Лющик из-за отключения электроснабжения

14.01.2025 17:45|ПсковКомментариев: 0

Воду доставили в деревню Лющик Плюсского муниципального округа. Об этом глава Плюсского округа Наталья Иванова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Наталья Иванова / «ВКонтакте»

«При отключении электричества возникли проблемы с подачей воды в деревню Лющик. Ко мне обратилась староста деревни о необходимости подвоза воды», - сказала Наталья Иванова.

Сегодня силами администрации округа почти тонна воды доставлена в деревню.

Напомним, специалисты компании «Россети Северо-Запад» провели работы по восстановлению 3000 километров линий электропередачи в Псковской области после мощного снегопада, вызванного циклоном «Чарли».

Теги: #Плюсский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Последствия снежного циклона «Чарли» в Псковской области Почти тонну воды доставили в плюсскую деревню Лющик из-за отключения электроснабжения В Стругокрасненском округе 115 населённых пунктов остались без электричества после циклона «Чарли» «Россети Северо-Запад» восстановили 3 тысячи км ЛЭП в Псковской области после циклона «Чарли» Мемориальный комплекс в гдовской деревне Самолва временно недоступен для посещения Число людей без электроснабжения в Псковской области снизилось до 7 тысяч человек Фотофакт: Линии электропередачи оборвало в псковской деревне Уграда Для ликвидации последствий циклона «Чарли» в Псковскую область привлекли дополнительные бригады Более 180 тысяч кубометров снега вывезли с путей РЖД в СЗФО после циклона «Чарли» Энергообеспечение восстановили в 71 населенном пункте Псковской области Снегопад в Псковской области: красота и её последствия Почти две тысячи километров линий электропередачи восстановили в Псковской области После циклона «Чарли» в Псковском районе без электричества остаются 33 населенных пункта Более 1200 деревьев с ЛЭП убрали псковские энергетики после циклона «Чарли» Последствия циклона «Чарли» ликвидируют псковские энергетики Псковские энергетики готовы к неблагоприятным погодным условиям Мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 12 января
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