ЖКХ

Почти тонну воды доставили в плюсскую деревню Лющик из-за отключения электроснабжения

Воду доставили в деревню Лющик Плюсского муниципального округа. Об этом глава Плюсского округа Наталья Иванова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Наталья Иванова / «ВКонтакте»

«При отключении электричества возникли проблемы с подачей воды в деревню Лющик. Ко мне обратилась староста деревни о необходимости подвоза воды», - сказала Наталья Иванова.

Сегодня силами администрации округа почти тонна воды доставлена в деревню.

Напомним, специалисты компании «Россети Северо-Запад» провели работы по восстановлению 3000 километров линий электропередачи в Псковской области после мощного снегопада, вызванного циклоном «Чарли».