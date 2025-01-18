Переключение электроснабжения проводят в деревнях Псковской области

В Псковской области проходят работы по переключению электроснабжения деревень с резервных схем на основной режим работы. Об этом сообщил глава Псковского района Наталья Федорова в соцсети «ВКонтакте».
Как рассказала глава, это необходимо для восстановления нормальной работы сети.
«Переключени невозможно сделать под напряжением, поэтому просим отнестись с пониманием к кратковременным перерывам электроснабжения, которые могут быть в ближайшее время и по возможности убедительно просим отключить от сети наиболее чувствительную к отключениям бытовую технику», - говорится в сообщении.
Напомним, в Псковской области с 12 января энергетики ликвидируют последствия циклона «Чарли».