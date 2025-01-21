«Россети Северо-Запад» вложат в энергокомплекс Псковской области 2 миллиарда рублей в 2025 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.
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Генеральный директор компании «Россети Северо-Запад» Вячеслав Торсунов и губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудили модернизацию энергокомплекса региона и ликвидацию последствий циклона «Чарли».
Вячеслав Торсунов отметил, что в 2025 году финансирование инвестиционной и ремонтной программ «Россети Северо-Запад» в Псковской области составит 2 миллиарда рублей.
Энергетики отремонтируют 261 км линий электропередачи, 486 трансформаторных подстанций, 30 подстанций 35-110 кВ. В частности, компания проведет серьезные работы на подстанциях 110 кВ в районных центрах Новоржев и Дедовичи.
Также Вячеслав Торсунов отметил, что «Россети Северо-Запад» в этом году приступят к масштабным работам по программе повышения надежности электроснабжения Псковской области. В федеральном бюджете на ее реализацию запланировано 3,4 миллиарда рублей. Сетевая компания выполнила все необходимые организационные мероприятия. В этом году «Россети Северо-Запад» планируют приступить к работам на ЛЭП и ожидают поставку 33 единиц спецтехники. В графике 2025 года — модернизация 144 километров линий электропередачи. Всего до 2027 года «Россети Северо-Запад» планируют заменить 397 километров ЛЭП, а также купить кабельную лабораторию и 10 резервных источников электроснабжения.
Также глава сетевой компании и губернатор региона обсудили ликвидацию последствий циклона «Чарли», который прошел через Псковскую область 11 января. «Россети Северо-Запад» восстановили после сильного снегопада 5,6 тысячи километров ЛЭП, включили 282 линии электропередачи и 3,8 тысячи трансформаторных подстанций.
«Благодарен энергетикам за оперативную работу при ликвидации последствий непогоды. Вместе будем реализовывать принятые при поддержке президента системные решения для повышения надёжности электроснабжения. У нас большие планы, уверен, это принесёт ожидаемый жителями области результат», — отметил Михаил Ведерников.