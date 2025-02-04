ЖКХ

В 2025 году псковские газовики проведут техническое обслуживание оборудования у более чем 187 тысяч абонентов

АО «Газпром газораспределение Псков» в 2025 году планирует выполнить работы по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО) у 187,57 тысячи абонентов. Это на 5 тысяч абонентов больше, чем годом ранее. Специалисты проверят оборудование более 168 тысяч квартир в многоквартирных домах и почти 19 тысяч частных домовладений в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

При выполнении работ газовики оценивают техническое состояние ВДГО/ВКГО, проверяют наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, герметичность соединений, определяют необходимость замены, ремонта всего газового оборудования или его отдельных частей, проводят инструктаж абонентов по безопасному использованию газа в быту.

Законодательством установлена периодичность технического обслуживания газового оборудования не реже одного раза в год. Регулярное техобслуживание позволяет контролировать техническое состояние газового оборудования потребителей, вовремя выявлять неисправности, устранять нарушения, тем самым обеспечивая безопасность в газифицированных домах.

Для подачи заявки на проведение технического обслуживания можно позвонить диспетчерам службы домовых сетей по телефону: 79-01-40, согласовать подходящие дату и время и получить подробную необходимую информацию.