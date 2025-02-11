ЖКХ

В деревне Покрутище Псковского района ввели в эксплуатацию газопровод

Специалисты АО «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод протяженностью 5 км для подключения 144 домовладений в деревне Покрутище Псковского района. Работы выполнены в рамках догазификации, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото: Антон Дымов / «ВКонтакте»

С жителями деревни заключены 103 договора, первые домовладения подключены к сетевому газу.

«Для сокращения сроков подключения 47 заявителей заключили с нами комплексные договоры, в рамках которых одновременно со строительством сетей до участка выполняются работы в границах участков и подготовка домовладений к приему газа. В настоящее время продолжаем подключать новых потребителей», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.