В Великих Луках стартовала неделя приёмов граждан на тему ЖКХ

Тематическая неделя приёмов граждан, посвященная вопросам жилищно-коммунального хозяйства, началась в общественной приемной партии «Единая Россия» города Великие Луки сегодня, 30 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей приёмной.

Фото здесь и далее: Общественная приемная. Великие Луки

В первый день недели в приемную обратились жители с различными вопросами.

«Данная сфера является крайне актуальной как для страны в целом, так и для нашего города. Свидетельством этого служит тот факт, что уже в первый день тематической недели в приемную с утра обратились посетители с различными вопросами», - отметили организаторы.

Заместитель начальника управления ЖКХ города Великие Луки Надежда Васильева ожидала на месте и была готова к общению с гражданами. Первым обратился житель Заречного района. Он высказал беспокойство по поводу установленных около магазина «Хороший» (ранее входившим в сеть «ВМК») блоков воздухозаборных вентиляторов для системы кондиционеров. Крупногабаритные элементы системы кондиционирования затрудняли проход граждан по тротуару между домами №19 и №21 по проспекту Ленина, особенно в зимний период.

Вторым обращением стала жалоба жительницы города на постоянный проезд транспорта, включая большегрузные автомобили, через двор по проспекту Ленина №38. Она сообщила, что осуществляется стоянка и разгрузка грузовых автомобилей в близлежащие магазины. Эта ситуация создает серьезные неудобства для жителей дома и угрожает безопасности детей, проживающих в близлежащих домах.

Оба заявителя были внимательно выслушаны, а их вопросы приняты к рассмотрению. По каждому из обращений планируется выезд на место для оценки ситуации и принятия решения о дальнейших мерах.

«Неделя приема граждан по вопросам ЖКХ только стартовала. Впереди дальнейшие приёмы граждан представителями администрации города и депутатами Великолукской городской Думы. Однако уже первые обращения подтверждают, что вопросы сферы ЖКХ являются одними из самых значимых для жителей города. Соответственно они требуют особой проработки и принятия эффективных решений. Именно это и является главной целью нашей работы», - подчеркнули в приёмной.