ЖКХ

Электроэнергию отключат на нескольких улицах Великих Лук и деревни Кулево

Электричество планируется отключить на нескольких улицах в городе Великие Луки и в деревне Кулево Великолукского района 26 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

С 9:00 до 12:00 электроэнергию отключат в деревне Кулево на улице Продольной в домах №№49-60 и в Зеленом переулке.

С 13:00 до 17:00 электричества не будет в Великих Луках на улице Сотово в домах №№12-47; на улице Сизова в домах №№48-56; в проезде Артиллеристов в домах №№31-47; в Заводском проезде в домах №№1-7; на улице Спасовской; в проезде Есенина; на улице Есенина в домах №№ 24-31; на улице Суворова в домах №№ 11-20 и 18н.