ЖКХ

Любовь Трифонова: Отопительный сезон в Новоржевском округе прошел сложно, но стабильно

Отопительный сезон в Новоржевском муниципальном округе прошел сложно, но стабильно, сообщила глава округа Любовь Трифонова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Говорить о завершении отопительного периода еще рано, впереди еще март и апрель, но основная часть отопительного периода позади. Он прошел сложно, но стабильно. Наше ресурсоснабжающее предприятие является банкротом, поэтому большая нагрузка ложиться на местное самоуправление, у предприятия имеется кредиторская задолженность по заработной плате, поэтому берем на себя тяжелое бремя помощи в приобретении топлива», - сказала Любовь Трифонова.

Администрация округа оплатила практически все приобретенное топливо для того, чтобы облегчить нагрузку на муниципальное предприятие. «Мы закупали уголь, дрова. При подготовке к отопительному сезону были и иные расходы», - пояснила глава округа.

Любовь Трифонова отметила, что все установленные котлы отработали в должном режиме.