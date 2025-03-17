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ЖКХ

Уровень газификации РФ в 2024 году стал самым высоким в мире

21.03.2025 11:48|ПсковКомментариев: 0

Россия в 2024 году стала самой газифицированной страной в мире, доведя этот уровень до 74,7%, говорится в сообщении Минэнерго России по итогам заседания общественного совета при министерстве.

«Более двух третей от добываемого в стране газа потребляется внутренним рынком, а уровень газификации достиг 74,7%, став самым высоким в мире», - отмечается в сообщении.

«По итогам 2024 года поставки газа на внутренний рынок выросли на 4,3%. Одним из основных факторов, повлиявших на рост этого показателя, стала газификация страны», - добавил министр энергетики страны Сергей Цивилев, слова которого приводятся в сообщении.

Заявленный в госпрограмме «Развитие энергетики» уровень газификации в 2024 году составляет 74,7%, в 2025 году - 75%, в 2026 году - 75,8%, в 2027 году - 76,7%.

В июне 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил «Газпрому» и ответственным ведомствам обеспечить завершение газификации регионов РФ в два этапа: к 2024 году и к 2030 году. В результате, к концу 2030 года планируется достичь среднего уровня газификации РФ в 82,9%.

Согласно доработанной Энергостратегии-2050, средний уровень газификации в регионах РФ к 2050 году может вырасти до 86,2%, пишет ТАСС

Источник: Псковская Лента Новостей
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