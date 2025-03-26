ЖКХ

Депутат рассказала об условиях для отключения отопления

Отопление в России отключают, если в течение пяти дней среднесуточная температура на улице продержалась выше +8 градусов. Об этом рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Есть санитарные нормы, в соответствии с которыми отопление можно отключать, если в течение пяти дней среднесуточная температура превышает восемь градусов тепла. Но это только рекомендации, то есть раньше отключать точно нельзя, позже отключать можно», — отметила Разворотнева.

Она указала, что решения по централизованному отоплению по всей России принимают органы местного самоуправления, а в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — региональные органы власти. Они выбирают, как поступить, исходя из ряда обстоятельств. Например, во время аномального тепла в марте отопление отключать не стали, потому что было ясно, что холодная погода вернется, а включить систему заново будет и дороже, и сложнее.

Депутат отметила, что в некоторых регионах отопление оплачивается не только за счет граждан, но и из местного бюджета. Например, так делают в северной части страны, где зачастую используются дизельные котельные и поддержание нормальной температуры в домах обходится дорого. В таких случаях власти могут исходить из финансовых соображений, определяя дату отключения отопления, пишет Lenta.ru.