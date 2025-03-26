Единая диспетчерская служба псковского «Горводоканала» переехала на новый адрес

Единая диспетчерская служба муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» с 1 апреля начала работу в новом помещении по адресу: улица Белинского, дом 72, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.
Фото: «Горводоканал»
Сообщения об авариях на сетях водоснабжения и канализации принимаются диспетчерами предприятия круглосуточно по единому номеру: (8112) 79-20-60.
Напомним также, что звонки по вопросам платежей, поверок счетчиков, договорам принимаются службой по работе с абонентами по телефону: (8112) 79-21-12.