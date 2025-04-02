ЖКХ

«Запах на весь микрорайон»: в ПТС рассказали о состоянии подвала на улице Западной, 23

О состоянии подвала на улице Западной, 23 в Пскове рассказали Псковской Ленте Новостей на муниципальном предприятии города Пскова «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

Жители всего микрорайона очень много жаловались в социальных сетях на запах канализации.

«Что не так с домом №23? На первый взгляд, все хорошо: ухоженный двор, да и сам дом выглядит довольно прилично. Но вы ещё не спускались в подвальное помещение, которое хранит в себе неожиданный ответ на вопрос о запахе во всем микрорайоне. В этом подвале даже лица без определенного места жительства не смогли обосноваться», - заметили на предприятии.

Общедомовой канализации здесь нет. «Есть только стояки, по которым нечистоты устремляются куда-то в недра подвального помещения, а потом растворяются в небытии. Только вот они растворяются для собственников квартир. Да, из квартир канализационные стоки уходят, но из подвала им уходить попросту некуда», - пояснили в ПТС.

Все трубы тут полностью сгнили. Гнилые канализационные трубы проходят выше уровня прокладки магистральных сетей отопления, которые проходят по подвалу данного жилого дома. Канализационным стокам некуда деваться, и они начинают растекаться по лоткам отопления, которые расходятся в разные стороны по всему микрорайону. В итоге образуется невыносимый запах.

«Мы не станем утверждать, что подобная история творится и в других домах. Лучше пусть с этим разбираются надзорные органы. Надеемся, что и в этот раз они прочтут наш рассказ и помогут навести порядок еще в одном из подвалов нашего любимого города», - заключили на предприятии.

Ранее специалисты муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» обратили внимание правоохранителей на подвал с крысами и ржавым ящиками в доме №53 на улице Коммунальной.