ПТС бьет тревогу из-за крыс и разлитых нечистот в подвале дома на Завеличье

На подвал с крысами и ржавым ящиками в доме №53 на улице Коммунальной обращают внимание правоохранителей специалисты муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети».
Фото здесь и далее: Псковские тепловые сети
«Мы находимся на улице Коммунальной, в подвале дома №50. Этот дом уже попадал в наш антирейтинг подвалов. Только спускаясь в подвальное помещение, вас уже сразу встретят нечистоты, которые разлиты попросту везде», - выразили возмущение в тепловых сетях и добавили, что металлические и пластиковые трубы в подвале соединены липкой лентой.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии, на каждом шагу в подвале висят старые ржавые ящики, летают кровососущие насекомые, крысы.
На предприятии надеются, что данным фактом заинтересуются представители надзорных органов. Вариантов не заходить в данный подвал и не восстанавливать подачу горячей воды у сотрудников нет, так как данная сеть обслуживает не только 4 многоквартирных жилых дома, но и детский сад.
После вскрытия части трубопровода выяснилось, что вся сеть наглухо забита отложениями. На данном этапе специалисты сделали всё, что могли. Следующий этап - это полностью демонтировать всю трассу, вычистить и заново уложить. «А это совершенно другие затраты по времени и материалам», - подчеркнули специалисты.