ЖКХ

ПТС бьет тревогу из-за крыс и разлитых нечистот в подвале дома на Завеличье

На подвал с крысами и ржавым ящиками в доме №53 на улице Коммунальной обращают внимание правоохранителей специалисты муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: Псковские тепловые сети

«Мы находимся на улице Коммунальной, в подвале дома №50. Этот дом уже попадал в наш антирейтинг подвалов. Только спускаясь в подвальное помещение, вас уже сразу встретят нечистоты, которые разлиты попросту везде», - выразили возмущение в тепловых сетях и добавили, что металлические и пластиковые трубы в подвале соединены липкой лентой.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии, на каждом шагу в подвале висят старые ржавые ящики, летают кровососущие насекомые, крысы.

«Самое обидное в данной ситуации то, что об этом подвале мы уже рассказывали. Тогда мы очень просили управляющую компанию навести здесь хоть какой-то порядок. И как вы думаете, что она сделала? Правильно, ничего», - прокомментировали ситуацию специалисты.

На предприятии надеются, что данным фактом заинтересуются представители надзорных органов. Вариантов не заходить в данный подвал и не восстанавливать подачу горячей воды у сотрудников нет, так как данная сеть обслуживает не только 4 многоквартирных жилых дома, но и детский сад.

«Мы искренне надеялись, что решить проблему удастся благодаря точечной прочистке тройников и соединительных муфт, так как именно эти места больше всего подвержены засорению известковыми отложениями. Но, к нашему сожалению, данный план потерпел фиаско», - рассказали в ПТС.

После вскрытия части трубопровода выяснилось, что вся сеть наглухо забита отложениями. На данном этапе специалисты сделали всё, что могли. Следующий этап - это полностью демонтировать всю трассу, вычистить и заново уложить. «А это совершенно другие затраты по времени и материалам», - подчеркнули специалисты.