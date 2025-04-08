ЖКХ

В российских регионах может измениться плата за вывоз мусора

В российских регионах может измениться плата за вывоз мусора. Сейчас в большинстве областей этот показатель зависит от числа жильцов в квартире, но в правительстве посоветовали местным властям рассмотреть другую систему — в зависимости от площади квартиры. О проделанной работе регионы должны отчитаться до 29 апреля в Минприроды.

В настоящее время субъекты самостоятельно решают, как люди платят за мусор на местах. В основном этот показатель считают по числу зарегистрированных на жилой площади. В Москве и Санкт-Петербурге, а также в Московской, Ленинградской, Амурской, Владимирской, Иркутской, Калужской, Кировской областях и так далее (всего в 15 регионах) отталкиваются от количества квадратов, напомнили в «Российском экологическом операторе» (РЭО).

В Минприроды подчеркнули, что окончательное решение по этому вопросу будет за субъектами России, это предусмотрено действующим законодательством, пишут «Известия».

В Магаданской области плату за вывоз мусора рассчитывают по количеству зарегистрированных в квартире человек — это вполне справедливо, уверены в регионе, так как накапливают мусор не метры, а люди, сказали в местном правительстве. Расчет в зависимости от квадратного метра делает невозможным перерасчет — например, «вы уехали на пару недель в отпуск, мусор не копите, но сэкономить на этом не получится: плату берут с «квадратов», у которых нет отпусков».

В правительстве Калужской области считают, что учет площади — более справедливый подход. В таком случае «используется объективный параметр», сказали там.

Почти у 20% россиян есть второе жилье, в котором они не прописаны. Получается, что люди не платят за вывоз отходов из него, хотя часто сдают свои помещения в аренду, в том числе туристам, уточнили эксперты.