ЖКХ

В великолукской деревне Жестки построен внутрипоселковый газопровод

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» завершили строительство внутрипоселковой распределительной сети в деревне Жестки Великолукского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Новые сети протяженностью 3,2 км построены в рамках догазификации и создают возможность подключения 126 домовладений деревни. На сегодняшний день с жителями населенного пункта Жестки заключен 51 договор.

«Мы приступили к подготовке и согласованию разрешительной документации на ввод объекта. У жителей населенного пункта есть время оформить заявки, заключить комплексные договоры и подготовить свои домовладения к приему газа», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.