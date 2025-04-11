ЖКХ

Решение об отключении отопления примут на следующей неделе - Борис Елкин

Решение об отключении отопления в зданиях примут на следующей неделе после запроса прогноза погоды, сообщается в Telegram-канале главы города Пскова Бориса Елкина.

«Друзья, решил сразу рассказать вам обо всех тонкостях вопроса отключения отопления. Да, впереди тёплые дни – почти лето! Но важно помнить, что зданиям необходимо достаточно времени, чтобы равномерно прогреться внутри», - отметил Борис Елкин.

Он добавил, что по предварительным данным от метеорологов, возможно возвращение холодов, и температура воздуха может вновь опуститься до отметки около +3°С.

«Именно поэтому стоит повременить с резким отключением отопления. В понедельник сделаем ещё один запрос по прогнозу погоды и примем окончательное решение, исходя из реальных условий», - заключил глава города.