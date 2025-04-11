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Минэнерго намерено модернизировать все электросети РФ

Министерство энергетики РФ намерено модернизировать все электрические сети в России в рамках энергетической стратегии до 2050 года. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

«У нас стоит амбициозная задача, в том числе, провести модернизацию всех наших сетей. С учетом того, что мы находимся на большой территории и у нас большая потребность передачи электроэнергии на большие расстояния, у нас должна быть новая система передачи. Она должна работать на сверхвысоком напряжении и с использованием переменного и постоянного тока. Это очень важно, при этом минимизируется потеря в сетях», - сказал он.

Цивилев рассказал, что в 2024 году в РФ был произведен пиковый объем электроэнергии. «У нас было произведено 1,2 трлн кВт-ч электроэнергии. Это, конечно же, большой объем. У нас в России используются все типы генерации. И мы на сегодняшний момент обладаем одной из самых низких в мире стоимостью электроэнергии», - пояснил министр. Он уточнил, что по итогам 2024 года средняя цена в РФ для потребителей составила 3,9 руб. за кВт, а для промышленности - 6,4 руб. за кВт.

Цивилев напомнил, что согласно генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики, до 2042 года планируется возвести 88 ГВт новых мощностей. Он отметил важность поставки эффективной генерации и качественной передачи электроэнергии конечному потребителю. По словам министра, плановое выполнение энергостратегии разделено на «шестилетки». Первая заканчивается в 2030 году, вторая - в 2036 году, третья рассчитана до 2042, четвертая - до 2048 года. Планируется также продлить стратегию и до 2050 года.

В генсхеме также заложено строительство 20 АЭС. Цивилев рассказал, что сейчас развитию атомной генерации уделяется особое внимание, для АЭС разрабатываются новые подходы.