Замглавы администрации Пскова: На текущий момент решение об отключении отопления не принято

Решение об отключении отопления в Пскове еще не принято в связи с нестабильной погодной обстановкой. Такими данными поделился заместитель главы администрации города Алексей Саенко в эфире передачи «Кузница» на ПЛН FM (102,6 FM).
Гость студии подчеркнул, что процесс включения и выключения отопления — очень сложное и рискованное мероприятие.
«Это связано также с увеличением количества аварийных ситуаций на системе теплоснабжения, чтобы их избежать — нецелесообразно выключать и включать. Это может занять до полутора недель. Решение об окончании отопительного сезона полностью лежит на администрации города Пскова», - заключил Алексей Саенко.