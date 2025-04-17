ЖКХ

Замглавы администрации Пскова: На текущий момент решение об отключении отопления не принято

Решение об отключении отопления в Пскове еще не принято в связи с нестабильной погодной обстановкой. Такими данными поделился заместитель главы администрации города Алексей Саенко в эфире передачи «Кузница» на ПЛН FM (102,6 FM).

«На текущий момент решение не принято, мы отталкиваемся от прогноза погоды, на следующей неделе ожидается похолодание с переходом через 0, мы мониторим ежедневно прогноз погоды. Самое главное — обеспечить здоровье граждан, уменьшить нагрузку на здравоохранение, обеспечить нормальную работу социальных учреждений. Почему нельзя сделать похолоднее? Потому что система теплоснабжения устроена таким образом, что от нее получается и горячая вода, которая должна быть определенной температуры. Все наши котельные на текущий момент работают в минимально возможном графике», - сообщил Алексей Саенко.

Гость студии подчеркнул, что процесс включения и выключения отопления — очень сложное и рискованное мероприятие.

«Это связано также с увеличением количества аварийных ситуаций на системе теплоснабжения, чтобы их избежать — нецелесообразно выключать и включать. Это может занять до полутора недель. Решение об окончании отопительного сезона полностью лежит на администрации города Пскова», - заключил Алексей Саенко.