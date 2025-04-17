Запустить отопление — это очень непростая работа. Чтобы 26 источников отопления и 750 километров псковских теплосетей заработали в нормальном режиме, необходимо 4 дня, сообщил директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, комментируя предложение отключить отопление уже сейчас, а в случае похолодания восстановить подачу теплоносителя.
Он добавил, что общественное мнение в вопросе отключения отопления может только внести смуту и будет неконструктивным.
«Я думаю, что данный вопрос выносить на всеобщий плебисцит — дело несостоятельное. Потому что сколько людей, сколько и мнений. И в этом вопросе особенно. Кому-то летом холодно, а кому-то жарко даже зимой. Вот я два года назад в майке ходил в квартире, а сейчас рубашку приходится надевать, понимаете? Всенародное голосование устраивать по этому вопросу бессмысленно. Есть компетентные органы, есть администрация, которая должна прислушиваться к совету как минимум работников тепловых сетей и максимум работников и руководителей управляющих компаний, которые обслуживают жилье», – заключил Игорь Максимов.