Александр Котов: Темпы газификации вселяют оптимизм

Скорость решения проблем с газификацией в Псковской области вселяет оптимизм. Об этом сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в рамках 44-й сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: Псковское областное Собрание
Он подчеркнул, что за короткий промежуток работы в регионе генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антона Дымова ситуация кардинально изменилась.
«Антон Михайлович (Дымов - прим. ред.), я хочу вас поблагодарить. Вы еще не так много работаете в системе нашего региона. Но за этот короткий промежуток времени вам удалось, я бы сказал, кардинально изменить ситуацию. Не все обратили внимание, но темпы догазификации увеличились более чем в два раза. Понятно, что не все проблемы решены, но их невозможно решить. То, как вы реагируете на ситуацию, то, как вы реагируете на обращение граждан, просто вселяет оптимизм. Мы с вами наверняка в состоянии выполнить все задачи, которые нам предстоит выполнять в связи с программой догазификации», - заключил Александр Котов.
Ранее сообщалось, что за 2024 год построено около 200 километров сетей в рамках газификации и догазификации в Псковской области, подключено 2008 домовладений, что в два раза больше, чем за предыдущий год.