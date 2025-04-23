ЖКХ

Александр Котов: Темпы газификации вселяют оптимизм

Скорость решения проблем с газификацией в Псковской области вселяет оптимизм. Об этом сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в рамках 44-й сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание

«С самого начала программы нам приходилось очень пристальное внимание обращать на нее. Мы провели не один парламентский час, поскольку были очень сильно озадачены темпами реализации программы на территории региона. Губернатор в своей работе много внимания уделял газификации. Проводилось заседание у нас в региональном штабе по догазификации. К сожалению, очень медленно поправлялась ситуация по газификации наших населенных пунктов, наших частных домов владений», - вспоминает Александр Котов.

Он подчеркнул, что за короткий промежуток работы в регионе генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антона Дымова ситуация кардинально изменилась.

«Антон Михайлович (Дымов - прим. ред.), я хочу вас поблагодарить. Вы еще не так много работаете в системе нашего региона. Но за этот короткий промежуток времени вам удалось, я бы сказал, кардинально изменить ситуацию. Не все обратили внимание, но темпы догазификации увеличились более чем в два раза. Понятно, что не все проблемы решены, но их невозможно решить. То, как вы реагируете на ситуацию, то, как вы реагируете на обращение граждан, просто вселяет оптимизм. Мы с вами наверняка в состоянии выполнить все задачи, которые нам предстоит выполнять в связи с программой догазификации», - заключил Александр Котов.

Ранее сообщалось, что за 2024 год построено около 200 километров сетей в рамках газификации и догазификации в Псковской области, подключено 2008 домовладений, что в два раза больше, чем за предыдущий год.