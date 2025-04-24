ЖКХ

«ГорДозор»: Ароматерапия «по-нееловски»

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «ГорДозор», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 28 апреля.

Не так давно в деревне Неелово одним подрядчиком были начаты ремонтные работы, результатом которых стали вырытые канавы, в которых случился прорыв трубы от стоящей неподалеку птицефабрики. Помимо ароматов, жители некоторых домов не могут попасть к своим жилищам из-за канав. В качестве решения им предложили лишь несколько досок. Когда закончатся работы, какую ответственность понесет подрядчик? Эти и другие вопросы обсудили ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.