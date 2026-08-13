Более 9 тысяч домов псковичей подключены к голубому топливу в рамках догазификации

Более 9 тысяч домовладений в Псковской области подключены к газу в рамках догазификации, сообщили Псковской Ленте Новостей в АО «Газпром газораспределение Псков».
К настоящему времени от жителей региона принято более 20,8 тысячи заявок на догазификацию, почти все они переведены в договоры, более 17 тысяч из которых – или 85% - исполнены. К газовым сетям подключены 9 010 домовладений.
Сокращать сроки подключений позволяют комплексные договоры, в рамках которых одновременно со строительством сетей до участков выполняются работы в их границах и ведется подготовка домовладений к приему газа.