Более 9 тысяч домов псковичей подключены к голубому топливу в рамках догазификации

Более 9 тысяч домовладений в Псковской области подключены к газу в рамках догазификации, сообщили Псковской Ленте Новостей в АО «Газпром газораспределение Псков».

К настоящему времени от жителей региона принято более 20,8 тысячи заявок на догазификацию, почти все они переведены в договоры, более 17 тысяч из которых – или 85% - исполнены. К газовым сетям подключены 9 010 домовладений.

«Газовая инфраструктура в Псковской области постоянно расширяется. В президентскую программу догазификации регулярно добавляются новые населенные пункт. Только с начала 2026 года в программу вошли 10 новых населенных пунктов для подключения 555 домовладений. На старте программы в 2021 году ее участниками стал 131 населенный пункт. В настоящее время география догазификации увеличена до 173 населенных пунктов в 17 муниципалитетах», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Сокращать сроки подключений позволяют комплексные договоры, в рамках которых одновременно со строительством сетей до участков выполняются работы в их границах и ведется подготовка домовладений к приему газа.