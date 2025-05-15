ЖКХ

График отключения горячей воды изменили в Великих Луках

График остановок котельных в связи с проведением огневых работ изменили в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

«Администрация города Великие Луки информирует жителей о временных изменениях в графике плановых остановок котельных МУП "Тепловые сети" на летний период 2025 года», - сообщили в администрации.

С 10:00 23 мая до 10:00 26 мая приостановят газоснабжение муниципального предприятия «Тепловые сети» в связи с проведением огневых работ филиалом ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». В связи с этим изменяется график технического обслуживания и ремонта оборудования котельных №1, 7, 8 и 11.

Соответствующее уведомление от ООО «Газпром межрегионгаз Псков» от 13 мая поступило в администрацию города Великие Луки.

«Жителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего времени. Предоставляем график технического обслуживания и ремонта оборудования котельных», - добавили в администрации.