ЖКХ

Денис Кузнецов: Рост цен на вывоз ТКО связан с увеличением стоимости топлива

Увеличение цен на оплату вывоза твердых коммунальных отходов в Псковской области напрямую связано с ростом цен на топливо в стране. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) в новом выпуске программы «Коммунальный ликбез» рассказал исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов.

«Топливо подорожало буквально за последние полгода на 7-8 рублей. Соответственно, от этого продолжает расти все. Транспортные компании, которые занимаются логистикой для магазинов запчастей, подняли стоимость, так как увеличилась цена на топливо. В результате стоимость запчастей также возросла. Все, с чем мы связываем свою работу, все наши расходные материалы, которые мы приобретаем, естественно, тоже увеличились в цене», - объяснил Денис Кузнецов.

Он добавил, что для того, чтобы компания могла работать хотя бы в ноль, было необходимо поднять тарифы на услуги.

«Это вынужденная мера, и мы надеемся на понимание со стороны жителей», — заключил он.